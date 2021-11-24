На сотрудников администрации Краснокутского муниципального района возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба). Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, чиновники приняли постановления о закрытии двух котельных, расположенных на улице Коммунистическая и в Авиагородке города Красный Кут. Одна из котельных обслуживала 55 жилых домов, в которых зарегистрировано 1100 абонентов, вторая котельная – четыре жилых дома (348 абонентов). При этом с момента окончания отопительного сезона 2020-2021 годов в апреле текущего года по настоящее время часть жителей указанных многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения не переведены. В квартирах, не имеющих индивидуальных источников теплоснабжения, проживает 383 человека, а централизованные источники теплоснабжения оказались выведены из эксплуатации, что привело к необеспечению своевременного начала отопительного сезона 2021 — 2022 годов.

Уголовное дело возбуждено по материалу проверки местной прокуратуры.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.