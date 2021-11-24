Фото: соцсети

На сотрудников администрации Краснокутского муниципального района возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба). Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, чиновники приняли постановления о закрытии двух котельных, расположенных на улице Коммунистическая и в Авиагородке города Красный Кут. Одна из котельных обслуживала 55 жилых домов, в которых зарегистрировано 1100 абонентов, вторая котельная – четыре жилых дома (348 абонентов). При этом с момента окончания отопительного сезона 2020-2021 годов в апреле текущего года по настоящее время часть жителей указанных многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения не переведены. В квартирах, не имеющих индивидуальных источников теплоснабжения, проживает 383 человека, а централизованные источники теплоснабжения оказались выведены из эксплуатации, что привело к необеспечению своевременного начала отопительного сезона 2021 — 2022 годов.

Уголовное дело возбуждено по материалу проверки местной прокуратуры.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА