Сотрудники Кировской администрации Саратова отреагировали на публикацию издания о бродячих животных.

Напомним, горожане жаловались на беспризорных животных, которые обитают на Рабочей улице.

— Заявка на отлов по указанному адресу принята. Оставить заявку на отлов животных без владельцев можно, позвонив по номеру телефона: 26-03-25, либо написав письмо на адрес электронной почты dorogi@mirttk.ru или в директ инстаграм аккаунта @komdorhoz64. Заявка должна содержать: сведения о заявителе (ФИО), его контактный телефон, сведения о месте нахождения животного и его виде, — отметили чиновники.