Вчера, 9 июля, жители поселка Воробьевка пожаловались на отсутствие дороги в поселке Воробьевка Саратовской области.

Администрация Заводского района отреагировала на публикацию интернет-издания «Новости Саратова» по этому поводу.

— Выяснить, кто отсыпал грунтовую проезжую часть дороги, не представляется возможным. Для того, чтобы положить здесь асфальт, нужно разработать проектно-смертную документацию. В этом году уже сформирован перечень объектов, которые подлежат строительству и ремонту. В настоящее время разрабатывается программа развития улично-дорожной сети города на 2022-2024 годы. Указанный участок будет рассмотрен в рамках формирования данной программы. Также сообщаем, в июне было проведено грейдирование грунтовых дорог, — отчитались чиновники.