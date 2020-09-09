Сегодня, 9 сентября, в администрации Саратова прошло совещание о комплексной застройке микрорайона «Городские просторы» в Ленинском районе города. Об этом сообщили в мэрии.

Проект планировки территории на земельные участки утвердили в 2014 году, в 2020 его актуализировали.

—Благодаря поддержке спикера ГД Вячеслава Володина в этом году город получит два миллиарда рублей на расселение из аварийного жилья. Микрорайон «Городские просторы» может стать местом, куда переедут жители. Повторить судьбу Иволгино, Ласточнико и Солнечного-2 мы не имеем права. Оперативно приступаем к реализации дорожной карты, которая включает не только строительство квадратных метров, но и проектирование дорог и транспортной инфраструктуры, обустройство прогулочных зон вдоль реки Гуселка, возведение соцобъектов, — отметил мэр Михаил Исаев.

Проект реализуют за ближайшие два года. Сейчас строят восемь многоквартирных домов, готовят к выдаче разрешения на строительство еще пяти объектов.

