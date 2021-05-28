В администрации Балаковского района прокомментировали публикацию интернет-издания «Новости Саратова» о разрытых могилах на Ивантеевском кладбище.

Напомним, горожане не раз жаловались на захоронения. Сотрудники кладбища сказали, что причина этому — охота местных собак на сусликов. В администрации района отчитались о приведении могил в порядок, но местным жителям это не понравилось — мусор никто не убрал, у крестов зачем-то положили куски искусственного газона.

— В понедельник, 31 мая, с 8:30 на городских кладбищах Балаково начнет работать коммунальная техника. Будет вывозиться весь мусор с кладбищ N 2 и N 3, осуществляться уборка территории, — уточнили чиновники.