Жители Энгельса жаловались на установку автомата с питьевой водой на пандусе дома, расположенного на Степной улице 35А.

После публикации об этом нашего издания на проблему отреагировала ГЖИ региона.

— В связи с тем, что собственниками помещений в многоквартирном доме в июле 2021 года на общем собрании было принято решение о проведении в текущем году капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, а именно крыши и отмостки ТСН «Степная 35А» был заключен договор с подрядной организацией ООО «Строй С» на проведение работ по капитальному ремонту отмостки дома. В настоящее время ведутся работы по ремонту отмостки. В соответствии с договором подряда срок окончания работ 30.11.2021.

Вместе с тем, работы по ремонту отмостки ООО «Строй С» планируется завершить в срок до 15 ноября 2021 года. По окончании работ киоск по реализации питьевой артезианской воды будет перенесен на прежнее место, а именно на участок находящийся рядом с отмосткой многоквартирного дома, — объяснили чиновники.