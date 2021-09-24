Водозабор в Балашове уже много лет простаивает в нерабочем состоянии. Объект так и не запустили, и теперь, по словам чиновников, он стал резервным.

Генеральный директор «Облводоресурса» Руслан Губанов сообщил, что в Балашов по вопросу недействующего водозабора выезжали сотрудники прокуратуры. Местные власти аргументировали простой тем, что в объекте пропала надобность — вода в реке Хопр, ради которого он строился, поднялась.

Парламентарий Станислав Денисенко возразил, сказав, что в начале прошлого века эта река была судоходной, а на сегодняшний день Хопер весь заилился и зарос тростником.

Замминистра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев в свою очередь отметил, что если запустить водозабор, тариф для населения вырастет.