Объявлен электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт бани №4 на Большой Горной улице в Саратове.

Судя по информации на сайте госзакупок, максимальная цена контракта — 2,983 миллиона рублей из городского бюджета.

За эти деньги необходимо подготовить рабочую и проектную документацию на капитальный ремонт обьекта, который не работает полгода.

Планируется, что в нем появятся парикмахерская, сауна, парные и другие помещения.

Все нужно сделать за месяц, заявки принимают до 27 января, а итоги подведут 31 января.