Объявлен электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт бани №4 на Большой Горной улице в Саратове.
Судя по информации на сайте госзакупок, максимальная цена контракта — 2,983 миллиона рублей из городского бюджета.
За эти деньги необходимо подготовить рабочую и проектную документацию на капитальный ремонт обьекта, который не работает полгода.
Планируется, что в нем появятся парикмахерская, сауна, парные и другие помещения.
Все нужно сделать за месяц, заявки принимают до 27 января, а итоги подведут 31 января.