Сегодня, 19 апреля, жители Балаковского района рассказали в соцсетях о массовой гибели рыбы в озере Лебяжье села Большой Кушум.

Мэр города Роман Ирисов задал вопрос об этом на ПДС главе Быково-Отрогского МО. Дмитрий Шмегельский отметил, что причиной ЧП стала нехватка кислорода у водных обитателей, которая случилась из-за промерзания озера глубиной менее трех метров. Верхние слои воды, богатые кислородом, превратились в лед. Какого — либо химического воздействия не было.

— Глава Быково-Отрогского МО в настоящий момент связывается с местными фермерами для помощи в организации очистки береговой линии от погибшей рыбы. ​Отмечу, что подобные циклы, так называемого замора, происходят на водоемах, где уровень воды снижен, — отметил Роман Ирисов.