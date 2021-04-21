Кировская районная администрация прокомментировала публикацию интернет-издания «Новости Саратова» о разрушении асфальта в центре города.

Напомним, местный житель сообщил, что на перекрестке улиц Вольской и Кутякова несколько месяцев назад меняли трубы, а потом сделали новый асфальт. Но в воскресенье он провалился.

— Работы проводились силами ЗАО «СПГЭС» в рамках выданного разрешения. За нарушение установленного органами местного самоуправления срока восстановления благоустройства после проведения земляных работ ответственные лица будут привлечены к административной ответственности, — отметили чиновники.