Сегодня, 17 июня, министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев и представители администрации проверили ремонт тепломагистрали в Саратове.

Делегация отправилась на участок на улице Симбирцева от Новоузенской до Шелковичной. Там до 31 августа планируют заменить 600 метров коммуникаций. Обьем финансирования – 37,2 млн рублей.

Директор ПАО «Т Плюс» Александр Шудегов подчеркнул, что при починке межквартальных трасс энергетики стараются закончить работы за две недели, чтобы надолго не отключать горячую воду местным жителям.

Общая сумма работ в 2021 году составила порядка 1,5 млрд рублей.

— Наша задача – выполнить все вовремя. Если наметили улицу — полностью укомплектоваться, чтобы не было задержек. Закрепляем сотрудников из министерства за каждым обьектом, – отметил Павел Мигачев.