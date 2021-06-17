На сегодняшней пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольской правды-Саратов» зампред Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Николай Шуба рассказал о положенных ветеранам льготах.

Полагается 50-процентная компенсация ветеранам боевых действий за найм и (или) содержание жилья и платы за капремонт. Инвалиды боевых действий также могут получить компенсации за оплату коммунальных услуг и обогрев дома без центрального отопления.

Отмечается, что всего в регионе свыше четырех тысяч ветеранов нуждаются в помощи. Военными инвалидами считаются 2,8 тысячи человек, 1,903 тысячи — инвалидами боевых действий, 850 — получившими военные травмы, 28 — пострадавшие участники спецотрядов и 14 – инвалиды по ранениям.