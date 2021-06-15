В управлении по охране объектов культурного наследия Саратовской области рассказали о том, как будут восстанавливать разрушающееся здание Октябрьского районного суда.

Напомним, там отвалилась часть балкона, об этом сообщили в соцсетях местные жители.

Чиновники уточнили, что это объект культурного наследия «Здание Крестьянского банка, конца XIX – начала ХХ века». Разрушившийся подбалконный кронштейн является предметом охраны. Поэтому собственники строения обязаны заключить контракт на проведение обследования, изготовления проектной документации, а также на проведение самих реставрационных работ.

В обязательном порядке все работы должны быть согласованны в управлении, их может проводить только организация,

имеющая лицензию Минкультуры РФ.