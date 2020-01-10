Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Николай Чуриков наказал своего подчиненного за нарушение правил организации штрафстоянок и работы эвакуаторов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, которая и внесла представление в минтранс.

Во время проверки надзирающие прокуроры выявили целый ряд нарушений правил организации работы эвакуаторов. В частности, предприятия, которые осуществляли эту деятельность отбирались «в тихую», без официального опубликования на сайте госзакупок документов о проводимом конкурсе. При проведении отборов, эвакуаторщиков не всегда запрашивались документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Ненадлежащим образом реализовывались полномочия и при установлении тарифов в данной сфере. Приказы, изданные по итогам отбора предприятий, не соответствовали тому, что было написано в протоколах заседаний конкурсных комиссий.

Прокуратура внесла в адрес регионального минтранса представление, по результатам которого должностное лицо в министерстве было наказано в дисциплинарном порядке.