В связи с аварией на теплосетях несколько десятков домов в Ленинском районе Саратова остались без отопления. Об этом сообщили в минжкх региона.

На место прибыл министр строительства и ЖКХ Саратовской области Александр Мышев. Развернут оперативный штаб и пункт обогрева, идет переподключение тепла на резервные схемы. За счет этого батареи перестанут быть холодными в 54 домах. Вопрос с 47 зданиями и школой №41 еще решается.

На месте работают две бригады и семь единиц техники “Т Плюс”, все ориентировочно закончат до 20:00.

