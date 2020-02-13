В администрации Балашовского района Саратовской области объяснили, для чего они берут в долг 125 миллионов рублей. Официальное письмо от муниципалитета есть в распоряжении редакции информпортала «Новости Саратова».

С помощью двух займов на 105 миллионов рублей и 20 миллионов рублей под семь процентов годовых районные власти хотят снизить расходы на обслуживание предыдущего долга, который был взят под 8,25 процента.

Как уверяют в администрации Балашовского района, это экономит бюджету два миллиона рублей в год.

Напомним, вчера на портале госзакупок администрацией Балашовского района Саратовской области был объявлен конкурс на привлечение кредита в размере 105 миллионов рублей. Ранее о необходимости займа в 90 миллионов рублей объявила администрация Балаковского района Саратовской области.