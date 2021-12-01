Специалисты ЦУР сообщают, что в последнее время саратовцы интересовались, почему с некоторых улиц стали исчезать контейнерные площадки. По сообщениям местных жителей, баков не стало на Мичурина и Пугачева.

Чиновники Саратова пояснили, что сейчас контейнеры с территорий общего пользования – улицы, проезжие части, площади – переносят во дворы. А уже за чистотой во дворе должна следить управляющая компания.

-Сейчас на территории города проводятся мероприятия по переносу мест расположения ТКО с «красных линий» на придомовые территории. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать установку сборников для твердых отходов, организацию вывоза и контроль за выполнением графика удаления отходов, содержание в исправном состоянии контейнеров, — пояснили в мэрии.