Озвучены зарплаты госслужащих в Приволжском федеральном округе.
За январь-июль 2021 года среднемесячная заработная плата в сфере государственного управления по регионам ПФО составила:
1 место: Пермский край – 47 412 рублей
2 место: Республика Башкортостан – 46 632 рубля
3 место: Удмуртская Республика – 44 458 рублей
4 место: Республика Татарстан – 44 314 рублей
5 место: Самарская область – 43 242 рубля
6 место: Чувашская Республика – 42 934 рубля
7 место: Оренбургская область – 42 361 рубль
8 место: Республика Мордовия – 41 706 рублей
9 место: Кировская область – 41 673 рубля
10 место: Нижегородская область – 41 592 рубля
11 место: Ульяновская область – 40 377 рублей
12 место: Пензенская область – 39 932 рубля
13 место: Республика Марий Эл – 39 504 рубля
14 место: Саратовская область – 38 842 рубля.