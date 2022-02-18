Нарушающие график движения перевозчики в Саратове могут лишиться лицензии.

Как сообщил заместииель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко, сейчас от граждан поступает много жалоб на невозможности уехать на общественном транспорте, особенно — по вечерам.

Чиновники убедились в этом во время вечернего рейда 17 февраля на остановке возле Крытого рынка в Саратове.

Козаченко рассказал, что с теми перевозчиками, водители которых игнорируют график движения, будут проведены беседы. Если изменений в лучшую сторону не последует, через суд их смогут лишить лицензии на пассажирские перевозки.

В течение 30 минут рейда Иван Козаченко зафиксировал несоблюление графика движения автобусных маршруты №№ 6, 8А и 97, а также троллейбуса № 15, который так и не появился за время проверки.

Жителям Саратова предлагают жаловаться на работу общественного транспорта по телефону «горячей линии»: 28-69-48. Телефон работает круглосуточно.