МБУ «Служба благоустройства Саратова» объявило аукцион на закупку пересаживателя деревьев. Начальная цена контракта — 2,166 миллиона рублей.

Из технической документации следует, что максимальная мощность техники — 120 лошадиных сил, вес — 1,2 тонны. Максимальная глубина извлекаемого кома — 80 сантиметров.

Заявки принимаются до 13 июля, победителя выберут на следующий день.

Напомним, ранее чиновники сообщали о массовом спиле деревьев. Речь шла о более десятка улиц — Огородной, Гвардейской, проспекте 50 лет Октября и других.