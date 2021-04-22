Чиновники администрации Фрунзенского района Саратова продивгают аккаунт в социальной сети с помощью листовок. На это обратился внимание корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Листовка с рекламой аккаунт Фрунзенской администрации в Instagram была замечено на стене одного из подъездов. На ней жителям дома предлагается подписаться на администрацию в соцсети для того, чтобы быть в курсе новостей благоустройства, ЖКХ и социальной сферы. Для прямого перехода в аккаунт на листочке имеется QR-код.