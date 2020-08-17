Растрескавшиеся пластиковые фонари на набережной Космонавтов в Саратове будут отремонтированы, сообщает пресс-служба администрации Волжского района.

Напомним, 13 августа на набережной возле ротонды горожане заметили новые лопины в пластике, из которого сделаны фонари и сфотографировали их. Это уже второй случай в течение года, когда фонари из тонкой пластмассы, заполненной монтажной пеной в Саратвое приходят в негодность.

Как и в прошлой раз, чиновники пообещали отремонтировать пришедшие в не эстетичный вид световые точки.