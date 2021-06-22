Сегодня, 22 июня, сотрудники комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта и представители МКУ «Транспортное управление» провели рейд по автобусным маршрутам.

Проверка автобусов №11 и 42 показала — в первом из них не всегда должным образом проводится дезинфекция и уборка, во втором из них — вовсе отсутствует.

Составлено три акта из-за неудовлетворительного санитарного состояния салонов в «одиннадцатых» и два — в 42

Руководителей предприятий письменно известят о выявленных нарушениях, будет дан срок на их устранение с необходимостью извещения МКУ «Транспортное управление» о результатах.