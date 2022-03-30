Сотрудники городской администрации и МКУ «Транспортное управление» проверили качество работы перевозчиков. Об этом сегодня, 30 марта, сообщили в пресс-службе мэрии Саратова.

Так, оценивалось качество оказываемых услуг на муниципальных маршрутах № 25, 67, 75. В ходе проверки выявлены антисанитарное состояние салонов транспорта и грубое отношение водителей к пассажирам.

Кроме того, зафиксированы случаи безбилетного провоза пассажиров и отсутствие или неисправная работа электронных информационных табло.

— По данным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях. Нам поступают многочисленные обращения граждан по вопросу качества оказываемых услуг на общественном транспорте, поэтому работа в указанном направлении ведется на постоянной основе, — рассказал исполняющий обязанности председателя комитета муниципального контроля Лев Юсупов.

В ведомстве заключили, что по итогам мероприятия виновных лиц привлекут к административной ответственности.