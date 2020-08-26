После публикации на информационном портале «Новости Саратова» чиновники администрации Ленинского района Саратова обязали собственника убрать «помойку» на остановке 4-ая Дачная.

Данный остановочный павильон находится в собственности у физического лица. На данный момент с ним уже проведена рекомендательная беседа. Собственник пообещал провести санитарную уборку на трамвайной остановке.

Напомним, сегодня жители Ленинского района обратили внимание на плачевное состояние трамвайной остановки 4-ая Дачная – помещение все было усыпано окурками и бутылками.