Прокуратура области выявила нарушения соответствия положений приказа министерства социального развития области, регулирующего предоставление государственных услуг по выплате ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам труда Саратовской области, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что граждан для получения денежных компенсаций заставляли искать документы по предоставлению решений, заключений и разрешений, выдаваемых органами опеки и попечительства, свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, а также документы об обучении, выданные образовательной организацией. Отсутствие бумаг приводило к отказу в предоставлении услуг.

Поскольку это является нарушением федерального закона, незаконные положения приказа министерства социального развития области были опротестованы.