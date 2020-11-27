Жительница Энгельса Саратовской области Ирина Седова подсмотрела на рабочий экран компьютера муниципального чиновника и сфотографировала его за игрой в рабочее время. Об этом девушка написала в социальных сетях.

Фотографии сделаны вчера, 26 ноября, в 16:11 через окно управления капитального строительства Энгельсского муниципального района. На фото видно, что мониторе одного из компьютеров, развернутого в сторону окна, открыта игра «Самоцветы». В этой игре нужно подбирать камешки по цвету. Условно игру можно считать головоломкой.