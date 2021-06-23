Следователи возбудили уголовное дело на чиновников мэрии Саратова за остановку строительства ЖК «Победа». Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В сентябре 2015 года администрацией Саратова было выдано разрешение на строительство жилого дома № 1 по улице Усть-Курдюмская ООО «Ксиан», ООО СК «ЖБК-3» и ЗАО ПП «ЖБК-3», а в декабре 2016 года тем же трем организациям выдано разрешение на строительство дома № 5 на той же улице.

При этом с февраля 2016 года у ООО «Ксиан» в аренде находился земельный участок для строительства данных многоквартирных домов. В ноябре 2016 года между ООО «Ксиан» и ООО СК «ЖБК-3», ЗАО ПП «ЖБК-3» был заключен договор, по которому часть прав по договору аренды передана ООО СК «ЖБК-3» и ЗАО ПП «ЖБК-3». В декабре 2016 между тремя организациями заключен договор о совместной деятельности, в соответствии с которым фирмы несут солидарную ответственность перед дольщиками по строительству многоквартирных жилых домов.

Несмотря на полученное положительные заключения негосударственной экспертизы администрацией города в разрешение на строительство внесены изменения, согласно которым к застройке добавлены два новых земельных участка, выданные на праве аренды только ООО «Ксиан». В связи с внесением данных изменений продолжить строительство многоквартирных домов № 1 и № 5 по улице Усть-Курдюмская города Саратова невозможно, что повлекло существенное нарушение законных интересов организаций – ООО «Ксиан», ООО СК «ЖБК-3» и ЗАО ПП «ЖБК-3», и охраняемых законом интересов общества и государства.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Саратовской области.