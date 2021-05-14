Прокуратура Кировского района Саратова выявила нарушения соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Оказалось, что ГКУ СО «Управление капитального строительства» допустило к участию в закупках заявку юридического лица, не соответствующей требованиям техчасти аукционной документации на строительство бассейна в Самойловке. Не было документов об опыте организации по сдаче и вводу объектов капитального строительства в эксплуатацию.

В отношении трех членов единой комиссии по закупкам ГКУ СО «УКС» возбуждены административные дела.

Постановлениями УФАС России по Саратовской области виновных лиц оштрафовали на 30 тысяч рублей — каждого.