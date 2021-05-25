Прокуратура Лысогорского района выявила нарушения соблюдения земельного законодательства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что в государственный кадастр недвижимости внесены сведения о земельном участке площадью 27 гектаров, расположенном в районе села Двоенка Лысогорского района. Согласно сведениям об объекте недвижимости указанный земельный участок находится на землях сельхозназначения и предназначен для ведения сельскохозяйственного производства. При этом в 2011 году право собственности на указанный земельный участок зарегистрировано за физическим лицом.

Участок относится к землям лесного фонда, что является незаконным.

Прокурор района направил в суд исковое заявление об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения, прекращении зарегистрированного права собственности на землю и снятии с кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости. Эти требования удовлетворены, участок возвращен в собственность государства.