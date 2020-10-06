Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий саратовскими чиновниками. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 24 августа 2019 года комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова и ООО заключили контракт о благоустройстве проспекта Кирова.

15 сентября подрядчик начал менять плитку, устанавливать архитектурные конструкции на улице Чапаева между проспектом и улицей Дзержинского. Выяснилось, что часть этого участка является частной собственностью. Можно было исключить ее из проекта, но этого не было сделано. Территорию благоустроили за счет федерального бюджета, прошла оплата за это в размере шести миллионов 187,374 тысячи рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, которую провела прокуратура Саратова.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются, расследование продолжается.