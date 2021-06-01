Саратовские следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц муниципального учреждения «Капитальное строительство». Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, в июне 2019 года чиновники заключили контракт с обществом с ограниченной ответственностью на строительство детсада на Лунной улице в Ленинском районе города. Согласно смете стоимость объекта составила 175 миллионов и 300 тысяч рублей.

По их окончанию в декабре 2019 года прошла оплата, но прокуратура в ходе проверки выявила завышение объема отдельных видов работ. Из-за этого бюджету РФ причинен ущерб на общую сумму в два миллиона и 644,808 тысячи рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалу проверки, поступившему из прокуратуры Ленинского района города Саратова.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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