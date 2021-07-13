Начальницу отдела поддержки искусства и массовых мероприятий министерства культуры Саратовской области Ольгу Покровскую наградили на государственном уровне, сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина высоко оценена ее работа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Она получит знак отличия «За безупречную службу ХХ лет».
У нас, чиновникам, и награды и все привилегии, а нам простым, отработавшим по 35-40лет, даже звания «Ветеран труда Саратовской области» жалко.