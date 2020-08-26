Прокуратура Турковского района Саратовской области провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе и выявила факт крупного нарушения, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Установлено, что местная жительница работала ведущим специалистом отдела анализа информации и печати Турковского района. Для заключения трудового договора она предъявила диплом о специальном образовании, который оказался поддельным.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а женщина уволена с муниципальной службы.