На 8 декабря уровень безработицы в Саратовской области составляет 4,2 процента. На учете в центрах занятости населения состоит 50,512 тысячи человек.

В сравнение — 1 октября на учете стояло 64,245 тысячи человек и уровень был в 5,3 процента.

Благодаря центру занятости населения трудоустроено более десяти тысяч человек, всего с начала года втрое больше.

Наиболее активно граждане шли работать на предприятия и организации торговли, обрабатывающего производства, образования, сельского хозяйства, здравоохранения и социальных услуг, строительства и др.