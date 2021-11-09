Сегодня, 9 ноября, в Саратове проходит очередное заседание корсовета по борьбе с коронавирусом в регионе.

По словам замминистра здравоохранения региона Асят Выковой, на фоне роста заболеваемости, наблюдается снижение числа поступающих в стационар с коронавирусом. Оно сократилось за неделю в 1,8 раза. Однако число амбулаторных больных выросло почти в два раза.

Смертность в течение двух недель оставалась на том же уровне. Сейчас 4 468 человек находятся в ковидных госпиталях региона на лечении. На кислородной поддержке остаются 1 332 пациента, 332 на ИВЛ.

-Число свободных коек составляет 638, это 12,5 процента от развернутых. На выделенные из бюджета деньги планируется приобрести четыре кислородных станции, — сказала чиновница.