В Саратовской области за последние десять лет число уменьшилось число чиновников на 27 процентов, за счет чего было сэкономлено свыше 400 миллионов рублей.

Напомним, 24 ноября 2020 года глава региона Валерий Радаев подписал постановление о создании комиссии по вопросам оптимизации структуры и численности органов исполнительной власти региона.

Сегодня, 31 марта, зампред Правительства РФ, руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко заявил о масштабном сокращении госаппарата по всей стране.

Сокращено 66 структурных подразделений, 33 заместителя руководителя федеральных ведомств. А также 213 должностей в центральных аппаратах и 31,642 тысячи должностей в территориальных органах.