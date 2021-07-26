В Саратовской области продолжает расти число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Так, по состоянию на январь 2021 года в области зарегистрировано 661 такое преступление, в феврале – 1, 44 тысячи, в марте – 2,387 тысячи, в апреле – 3,106 тысячи, в мае – 3,867 тысячи, в июне – 4, 413 тысячм.

Преимущественное число преступлений в данной сфере связано:- с хищением чужого имущества, совершенных с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств – 1,295 тысячи, с мошенничеством – 1,877 тысячи, со сбытом наркотических средств – 477.

В целом по области раскрываемость данных преступлений составила 21,5 процента. По преступлениям, предусмотренным п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – 37,5 процента, а по факту сбыта наркотических средств – 19,2 процента. Как правило, такие преступления совершаются с использованием интернета — 3,316 тысячи, средств мобильной связи – 1,897 тысячи, расчетных карт – 1,039 тысячи. Меньше преступлений совершается с использованием программных средств – 29, фиктивных электронных платежей – 13.

Следует отметить подверженность социально незащищенных слоев населения к данным преступлениям.

Так, в отношении несовершеннолетних совершено 63 преступления данной категории, в отношении пенсионеров – 541 и 20 преступлений в отношении инвалидов I и II группы.