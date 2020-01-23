Избирательная комиссия региона установила, что по состоянию на 1 января 2020 года в области проживает 1 миллион 911 тысяч 307 потенциальны избирателей и участников референдума.

Информация об этом размещена на официальном сайте избиркома.

Обновлять эти данные необходимо каждые полгода 1 января и 1 июля в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

По сравнению данными полугодичной давности (1 июля 2019 года), число избирателей выросло на девяти территориях региона: Кировском (+760), Волжском (+178) и Фрунзенском (+201) районах Саратова, МО поселок Михайловский (+15), ЗАТО Светлый (+34), а также Воскресенском (+5), Новоузенском (+49), Саратовском (+45) и Энгельсском (+537) муниципальных районах.