Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер на сегодняшнем брифинге в Минздраве рассказал о заболеваемости коронавирусом в регионе.

В стационарах лечатся 3,389 пациентов, из них 2,1 тысячи с коронавирусом. С пневмонией 3,28 тысячи человек, добавочно новая инфекция у 2,073 тысячи пациентов.

Кислородную поддержку получают 640 пациентов, на ИВЛ 225.

Амбулаторно лечатся 3,916 тысячи человек, под наблюдением находится 1,192 тысячи контактных жителей региона.

Всего в области есть 3,726 тысячи коек для таких пациентов, из них с кислородом 1,941 тысячи, свободных всего 337.

Число мест увеличивается, за месяц развернули еще 849, то есть рост произошел на 30 процентов.

К 6 ноября будет еще 220 коек, из них 208 с кислородом.