На сегодняшнем брифинге первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о заболеваемости коронавирусом в регионе.

Под медицинским наблюдением находятся 23 человека, прибывших из-за рубежа, оно снято с 34,959 тысячи человек.

Среди заболевших 1,837 тысячи граждан лежат в стационарах, пневмония зарегистрирована у 1,791 тысячи человек, 1,393 тысячи пациентов — с ковидной.

На кислородной поддержке находятся 552 человека, 112 на масочной.

Амбулаторно лечатся 1,914 тысячи человек.

Отмечается, что привито 49,261 тысячи человек, больше, чем заболело граждан в регионе с начала пандемии.

На утро развернуто 2,372 тысячи коек, 535 из них свободны.