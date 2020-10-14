В 2020 году на Приволжской железной дороге отмечается снижение количества несчастных случаев в зоне движения поездов. В январе-сентябре было зафиксировано 16 случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, что на 20 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом случаев травмирования несовершеннолетних не зафиксировано.

Основной причиной несчастных случаев по-прежнему остается хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Для повышения безопасности граждан на железнодорожном транспорте и снижения травматизма на Приволжской магистрали продолжается реализация мероприятий по благоустройству инфраструктуры. В частности выполняется ремонт платформ и пешеходных переходов, наносятся полосы безопасности, устанавливаются информационные знаки и плакаты.

Напомним, с целью предупреждения травматизма несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта с 31 августа по 30 сентября на Приволжской железной дороге проходил месячник «Детям – безопасную железную дорогу». В течение месяца железнодорожники организовывали уроки безопасности, профилактические рейды и акции. В тематических лекциях и беседах приняли участие более 10 тысяч школьников, проживающих в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.