Каждый десятый месяц в саратовской области проходит «Единый день безопасности» с участием МЧС, МВД, Службы спасения. Об этом на пресс-конференции в «Комсомольской правде» рассказала региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя.

Уже пять лет в области реализуется проект «Территория безопасного детства», благодаря которому удается выявлять опасные места и ограждать или ликвидировать их.

Также многие знают об акции «Закрой окно — дети летать не умеют!», которая направлена на предотвращение несчастных случаев при падении из окон. По словам загородней, участие во флешмобах, когда родители фотографируются со специальными плакатами и выкладывают снимки в соцсети с хештегом #дети64, ведет к росту сознательности граждан. Сейчас статистика по падению в регионе ниже, чем в ПФО.

Помимо этого, родители ответственно подходят в покупке скутеров и велосипедов для детей.

— Перед покупкой нужно понимать — это не только средство передвижения, но и повышенной опасности, — отметила уполномоченный по правам ребенка.

Спикер напомнила, что предстоящее лето будет трудным для детей из-за ограничительных мер по коронавирусу. Она призвала родителей быть ответственнее в этот период, так как дети будут ходить на улицу, пока взрослые на работе.