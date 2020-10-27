Сегодня, 27 октября, на заседании кордсовета Врио главы Управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева озвучила статистику по коронавирусу.

За прошедшую неделю зарегистрировано 1,272 тысячи заражений. От этого числа 28,4 процента составляют пенсионеры, 61,7 процента работающие граждане.

Она отметила, что за октябрь число тяжелых случаев пнемонии выросло на 33,6 процента. Одним из факторов именно этой степени заболевания становится несвоевременная госпитализация.

Также стало гораздо больше случаев ОРВИ, это сопряжено с коронавирусной инфекцией.