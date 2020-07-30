За первые шесть месяцев 2020 года в Саратовской области зарегистрировано 15,2 тысячи преступлений, что на три процента больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Отмечается, что чаще преступать закон стали в 22 районах области, снижение в 20. Больше всего правонарушений происходит в городах и поселках городского типа — 81,4 процента или 12, 336 тысячи, меньше в селах — 18,6 процента или 2,815 тысячи.

Две трети от преступлений — небольшой и средней тяжести.

При этом на 12,5 процента стало меньше убийств, на 24,4 процента реже причиняют вред здоровью человеку, который заканчивается смертью. Меньше на 17,4 процента стало преступлений против личности.

Каждое второе — хищение чужого имущества, 65,8 процента приходится на кражи, 23,7 процента на мошенничества.