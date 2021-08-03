За прошедшие сутки от covid-19 в Саратовской области скончались 15 человек. Не стало 11 женщин и четверых мужчин в возрасте от 58 до 83 лет, сообщает региональный минздрав.

Среди умерших вакцинированных против коронавируса нет. За все время в Саратовской области от вируса скончались 1,79 тысячи человек. На утро 3 августа зарегистрировано 257 новых случаев коронавируса.

Общее количество заболевших covid-19 составляет в Саратовской области 73,842 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 68,732 тысячи человек, за сутки — 218.