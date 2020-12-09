В Саратовской области число вакансий для медиков значительно выросло, по сравнению с предыдущим годом.

Число предложений в сентябре выросло на 74 процента в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, прирост в октябре составил 62 процента.

В ноябре в Саратовской области требовались более 500 медиков, что в 3,4 раза больше, чем в ноябре 2019 года.

В основном востребованы лечащие врачи — на эту должность приходится 24 процента от всех вакансий, врачи-эксперты — 14 процентов, младший и средний медперсонал — 12 процентов, специалисты в области клинических исследований — пять процентов, фармацевты — четыре процента.

Средняя зарплата в регионе составляет порядка 50 тысяч рублей, для среднего и младшего медперсонала — чуть более 25 тысяч рублей.