В Саратовской области число заболевших приближается в 4,5 тысяч человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболело 4,362 тысячи человек, 1,98 тысячи человека выздоровели, в том числе за минувшие сутки — 98.

По районам Саратовской области, вновь выявленные случаи, распределяются так: Саратов — 43, Балаковский и Энгельсский районы — по 15, Саратовский и Хвалынский — по пять, Александрово-Гайский и Вольский — по четыре, Новобурасский — по три, Дергачевский, Новоузенский, Петровский и Советский — по два, Аткарский, Балашовский, Балтайский, Воскресенский, Духовницкий, Екатериновский, Ершовский, Ивантеевский, Лысогорский, Марксовский, Пугачевский, Ровенский, Самойловский, Татищевский — по одному.