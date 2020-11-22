Новый рекорд по заболевшим новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области установлен в минувшие сутки. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Положительный результат на коронавирус получили на утро 22 ноября 245 человек. Общее число заболевших перевалило за 25 тысяч человек и составило 25,193 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 20,015 тысячи человек, за сутки — 695 человек.

Новые случаи заболевания отмечены в Саратове — 90, Энгельсском районе — 23, Балаковском — 17, Балашовском — 13, Вольском, Дергачевском, Ершовском и Краснопартизанском — по семь, Базарно-Карабулакском, Марксовском и Федоровском — по шесть, Ивантеевском, Новобурасском, Озинском и Ртищевском — по пять, Советском, Татищевском и Хвалынском — по четыре, Воскресенском, Петровском, Пугачевском и Ровенском — три, Александрово-Гайском, Балтайском, Калининском, Лысогорском, Питерском и Романовском — по два.

Все зарегистрированные случаи заражения относятся к числу контактных.