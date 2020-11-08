В Саратовской области в минувшие сутки число заболевших впервые достигло 200 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 22,072 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 15,145 тысячи человек.

Новых случаи по территории области фиксировались в Саратове — 109, Энгельсском районе — 22, Новоузенском и Пугачевском — по девять, Ершовском и Марксовском — по семь, Балаковском — шесть, Федоровском — пять, Лысогорский — четыре, Александрово-Гайском, Духовницком и Татищевском — по три, Ивантеевском, Питерском и Советском — по дваа, Вольском, Дергачевском, Красноармейском, Краснопартизанском, Перелюбском, Саратовском районах и ЗАТО Светлый — по одному.